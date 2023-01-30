Atık ferforjeler, sokak kedilerine yuva oluyor



Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´de, imalat işiyle uğraşan hayvansever Tamer Dalkılıç (55), ferforje dahil atık malzemelerden sokak kedileri için ücretsiz olarak ev yapıyor.

Akdeniz ilçesinde bulunan sanayi sitesinde ferforje imalat işi yapan hayvansever Tamer Dalkılıç, sokak kedilerine atıklardan ev hazırlamaya başladı. Kediler için atık malzemeleri değerlendirerek emek harcayan Dalkılıç, sıcak yuvada olmalarını sağladı. Ferforje dahil atık malzemeleri kullanan Dalkılıç, ücretsiz olarak yaptığı kedi evleri ile mutlu olduğunu söyledi.

Yüzlerce sokak kedisini sıcak yuvayla buluşturan Tamer Dalkılıç, "Yıllardır sanayi içinde bu meslekle uğraşıyorum. İmalathanemizdeki atık malzemeleri değerlendirmek için kedi evleri yapmaya başladım. Hem malzemelerin geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz hem de sokaktaki can dostlarımız sıcak yuvaya kavuşuyor. Yaptığım kedi evlerini sosyal medyada paylaşınca yoğun beğeni aldı. Hayvanseverlerden talep gelmeye başladı. Ben de o talepleri elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Kediler bu evleri görünce çok mutlu oluyor. Biz de onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-01-30 09:44:13



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