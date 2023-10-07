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        Otomobilindeki arızayı kontrol etmek isterken 3 metrelik menfeze düştü

        MERSİN'inTarsus ilçesinde, otomobilindeki arızayı kontrol etmek için araçtan inip, yol kenarında bulunan 3 metre derinlikteki atık su menfezine düşen sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 07.10.2023 - 00:55
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        Otomobilindeki arızayı kontrol etmek isterken 3 metrelik menfeze düştü
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde, otomobilindeki arızayı kontrol etmek için araçtan inip, yol kenarında bulunan 3 metre derinlikteki atık su menfezine düşen sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Arızalanan otomobilini güvenlik şeridine çeken M.A., araçtan indi. Karanlıkta yol kenarındaki atık su menfezini fark etmeyen M.A., 3 metre yükseklikten düştü. Yaralanan ve menfezde mahsur kalan M.A.'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince 3 metre derinlikteki menfezden çıkarılan M.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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