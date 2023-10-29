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        Tarsus - Galatasaray: 77-100

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:00
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        Tarsus - Galatasaray: 77-100
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        SALON:ServetTazegül

        HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Almina Kocabaş, Ramazan Sezer Baran

        İLKEM YAPI TARSUS SPOR: Kübra Erta, Nina Bogicevic 15, Büşra Akgün 13, Khadijaiah Cave 32, Işılay Eğin 3, Danielle Robinson 6, Aysude Yıldıztekin, Merve Uygül 8.

        GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING: Myisha Hines Allen 7, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş 12, Sude Yılmaz 10, Arife Can Vardar 2, Gizem Yavuz Var 2, Mikiah Harrigan 17, Meltem Yıldızhan 13, Hınd Ben Abdelkader 24, Julie Vanloo 11.

        1´İNCİ PERİYOT: 8-25

        İLK YARI: 34-46

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 58-74

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nin 8´inci haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-77 mağlup etti. İlkem Yapı Tarsus Spor parkeye; Kübra Erat, Nina Bogecevic, Khadijiah Cave, Danielle Robinson, Aysude Yıldıztekin 5´lisi ile, Galatasaray Çağdaş Faktorıng ise; Myısha Hınes Allen, Büşra Akbaş, Mikiah Harrigan, Hınd Ben Abdelkader, Julie Vanloo beşlisi ile çıktı.

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