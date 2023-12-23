Tarsus'ta zehirlenen 10 köpek öldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 10 köpek zehirlenmiş olarak ölü bulundu.

Olay, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde, bölge halkının Tarsus Belediyesi'ni arayıp ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Vefa Köprüsü civarında araştırma yapan Tarsus Belediyesi barınak ekipleri, zehir enjekte edilmiş olduğu değerlendirilen et parçalarının yanında cansız halde 10 sokak köpeğiyle karşılaştı. 4 köpeğe olay yerinde müdahale eden Tarsus Belediyesi veterinerleri, durumu polise bildirdi. Ölen 10 köpek, Pati Mezarlığı'na gömüldü. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya hesabından olayı şiddetle kınarken, kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.

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