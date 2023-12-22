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        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:28
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        Mersin'de trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.E. idaresindeki 31 RA 828 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi D-400 kara yolunda, A.T'nin kullandığı 33 LZ 203 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü A.T. ile yanındaki A.B. ilk müdahalenin ardından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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