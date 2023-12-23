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        Mersin'de AMATEM'de tedavi gören hastaların hazırladığı ürünler sergilendi

        Mersin'de, Toros Devlet Hastanesine bağlı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastaların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:41
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        Mersin'de AMATEM'de tedavi gören hastaların hazırladığı ürünler sergilendi
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        Mersin'de, Toros Devlet Hastanesine bağlı Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gören hastaların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, AMATEM'de tedavi gören hastaların aldıkları eğitimin ardından el emeğiyle ürettikleri çeşitli çalışmalar satışa sunuldu.

        AMATEM'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Meryem Alaca, hastaların terapistleriyle atölyelerde çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bu tür çalışmaların oldukça önemli olduğuna değinen Alaca, "Ürünlerin satışından elde edilen geliri, hastaların atölyelerde kullanacağı malzemeleri tedarik etmek için kullanacağız. Sergi aracılığıyla kurumumuzun tanıtımını da yapmış oluyoruz. Sergiye gelen vatandaşlara ne gibi hizmetler verdiğimizi ve hangi hastalara hitap ettiğimizi anlatıyoruz. Daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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