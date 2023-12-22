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        Akdeniz'de en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi

        Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 21:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:20
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        Akdeniz'de en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi
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        Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

        AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, bir otelde düzenlenen ödül töreninde, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022'de önemli bir ihracata imza attığını söyledi.

        Sektör olarak ülke ihracatına katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Tekin, AHKİB'in de serbest bölgeler dahil olmak üzere 2022 yılda iyi rakamlara ulaştığını kaydetti.

        Gürkan, sektörlerinin geçen yılki çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

        "Günümüzde ülke ihracatımız 250 milyar doların üzerine çıkabilmişse bu başarıda hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün lokomotif olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Sektör olarak orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilogram başına 40 dolar hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolunun katma değerli üretimden, tasarım üstünlüğünden ve dijitalleşmeden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu konularda adımlarımızı doğru ve zamanında atarak önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum."

        Yeni yılda devletin markalaşma, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanında vereceği desteklerin kendileri için kritik önem taşıdığını belirten Gürkan, yapacakları çalışmalarla da 2024'de güçlü bir ivme beklediklerini vurguladı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Memişoğlu da gelecek yıl ihracatta daha iyi noktalara gelineceğini dile getirerek, 2022'de dış satıma katkı sağlayan firmalara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından geçen yıl AHKİB ihracatına destek veren hazır giyim firmalarına ödülleri verildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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