FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
MERSİN'inTarsus ilçesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari ihraç astsubay H.B.D. yakalandı.
MERSİN'inTarsus ilçesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari ihraç astsubay H.B.D. yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ihraç astsubay H.B.D'nin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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