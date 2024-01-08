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        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı

        MERSİN'inTarsus ilçesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari ihraç astsubay H.B.D. yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:00
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        FETÖ'den hapis cezası alan firari ihraç astsubay yakalandı
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        MERSİN'inTarsus ilçesinde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan firari ihraç astsubay H.B.D. yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kışladan çıkarak darbe girişimine katıldığı tespit edilen ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ihraç astsubay H.B.D'nin adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.B.D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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