7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)
YAKALANDI
Mersin'inTarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) öldürdükten sonra yanına torununu da alıp, kaçan Murat Biçer (45), polis tarafından yakaladı. Cinayet şüphelisi polis tarafından gözaltına alınırken, yanında götürdüğü torununu ise bir yakınına bıraktığı belirlendi. Emniyete götürülen cinayet şüphelisi Murat Biçer'in sorgusu sürüyor.
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