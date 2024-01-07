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        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:27 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:27
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        7 aylık hamile eşini satırla öldürdü (4)
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        YAKALANDI

        Mersin'inTarsus ilçesinde 7 aylık hamile eşi Serap Biçer'i (41) öldürdükten sonra yanına torununu da alıp, kaçan Murat Biçer (45), polis tarafından yakaladı. Cinayet şüphelisi polis tarafından gözaltına alınırken, yanında götürdüğü torununu ise bir yakınına bıraktığı belirlendi. Emniyete götürülen cinayet şüphelisi Murat Biçer'in sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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