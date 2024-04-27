Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesini arama çalışmaları 4'üncü gününde
MERSİN'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra dönüş yolunda kaybolan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi.
MERSİN'in Toroslar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na tırmanış yaptıktan sonra dönüş yolunda kaybolan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'ı arama çalışmaları, 4'üncü gününe girdi. Ekipler, geniş alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürlüğünü yürüten Mustafa Taşpınar, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında iki arkadaşıyla Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı. 2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam ederken, 2 bin 700 metrede Taşpınar'ın yanındaki arkadaşları yorulduğu için tırmanışı bıraktı. Bu sırada Konya'nın Ereğli ilçesinden gelen Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri, Taşpınar ve arkadaşlarının olduğu yerden zirveye doğru tırmanışa geçti. Taşpınar da bu kulübün üyeleriyle yola devam etti. Kulüp üyeleri ile Taşpınar, Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Faaliyetin sona ermesiyle birlikte dağcılar inişe geçti. Ancak Taşpınar, kulüp üyesi olmadığı için grubun içerisinde olup olmadığı fark edilmedi. Kulüp üyeleri iniş yaptıktan sonra Taşpınar'ın arkadaşlarıyla karşılaşınca yanlarında olmadığı saptandı. Bunun üzerine Taşpınar'ın kaybolduğu ortaya çıktı.
Mustafa Taşpınar'ın bulunması için jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı. Dron ve jandarma iz takip köpeği ile helikopterlerin de kullanıldığı arama çalışmalarında ilk 4 günde herhangi bir sonuç alınamadı. Cep telefonlarının etkin olabilmesi için mobil baz istasyonu da kurulan alanda Taşpınar’ı arama çalışmaları, 4'üncü günde de
devam ediliyor.
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