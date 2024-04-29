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        Motosiklet kaldırıma ve korkuluklara çarptı; sürücü öldü, kuzeni ağır yaralı

        MERSİN'dekaldırıma ve sulama kanalı korkuluklarına çarpan motosikletin sürücüsü Sefa Özüş (26) hayatını kaybetti, arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş (24) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:40
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        Motosiklet kaldırıma ve korkuluklara çarptı; sürücü öldü, kuzeni ağır yaralı
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        MERSİN'dekaldırıma ve sulama kanalı korkuluklarına çarpan motosikletin sürücüsü Sefa Özüş (26) hayatını kaybetti, arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş (24) ağır yaralandı.

        Kaza, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız nedeniyle virajı alamayan Sefa Özüş'ün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından sulama kanalı korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü Özüş ile arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş, ağır yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özüş hayatını kaybetti, kuzeninin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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