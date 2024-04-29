Motosiklet kaldırıma ve korkuluklara çarptı; sürücü öldü, kuzeni ağır yaralı

Kaza, Tarsus ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hız nedeniyle virajı alamayan Sefa Özüş'ün kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından sulama kanalı korkuluklarına çarptı. Kazada sürücü Özüş ile arkasındaki kuzeni Süleyman Özüş, ağır yaralandı. Yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özüş hayatını kaybetti, kuzeninin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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