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        Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDAMersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:25
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        Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
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        KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA

        Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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