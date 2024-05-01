Kırmızı ışıkta geçen otomobil, yayalara ve ağaca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDAMersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZAGÜVENLİK KAMERASINDA
Mersin'de kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen otomobilin çarpması sonucu yayalardan Sultan Sedef'in (32) öldüğü, sürücü ile birlikte 3 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı.
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