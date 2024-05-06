Dağ yoluna terk edilen 2 günlük kız bebeğe hemşireler 'Gülen' ismini verdi

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde dağ yolunda terk edilmiş halde bulunan 2 günlük kız bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından ‘Gülen’ ismi verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak.

Kızılalan mevkisinde dün akşam dağ yolunda ilerken ağaçlıklı alanda mola verip araçtan inen kişiler, iddiaya göre karanlıkta bebek ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden bu kişiler, ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebek, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.