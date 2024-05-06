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        Dağ yoluna terk edilen 2 günlük kız bebeğe hemşireler 'Gülen' ismini verdi

        MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde dağ yolunda terk edilmiş halde bulunan 2 günlük kız bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından 'Gülen' ismi verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:05
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        Dağ yoluna terk edilen 2 günlük kız bebeğe hemşireler 'Gülen' ismini verdi
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        MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde dağ yolunda terk edilmiş halde bulunan 2 günlük kız bebeğe, tedavi gördüğü hastanede hemşireler tarafından ‘Gülen’ ismi verildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alınacak.

        Kızılalan mevkisinde dün akşam dağ yolunda ilerken ağaçlıklı alanda mola verip araçtan inen kişiler, iddiaya göre karanlıkta bebek ağlama sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden bu kişiler, ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebek, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, bebeğe hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

        Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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