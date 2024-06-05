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        Mersin'de seri numarası silinmiş 27 ruhsatsız Glock, ele geçirildi

        MERSİN'debir depoya yapılan baskında seri numaraları silinmiş 27 adet tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:45
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        Mersin'de seri numarası silinmiş 27 ruhsatsız Glock, ele geçirildi
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        MERSİN'debir depoya yapılan baskında seri numaraları silinmiş 27 adet tabanca ele geçirildi.

        Mersin'de teknik ve fiziki takip sonrası silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.'nün deposuna baskın yapıldı. Operasyonda S.Ö. ile yanındaki C.K. ve M.G. gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada, 27 adet Glock marka, seri numarası silinmiş tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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