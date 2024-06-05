Mersin'de seri numarası silinmiş 27 ruhsatsız Glock, ele geçirildi

MERSİN'debir depoya yapılan baskında seri numaraları silinmiş 27 adet tabanca ele geçirildi.

Mersin'de teknik ve fiziki takip sonrası silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.'nün deposuna baskın yapıldı. Operasyonda S.Ö. ile yanındaki C.K. ve M.G. gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada, 27 adet Glock marka, seri numarası silinmiş tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirildi.