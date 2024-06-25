Torunlarının gözü önünde tabancayla başından vuruldu; saldırı anı kamerada

MERSİN'de 2 torunuyla motosiklet üzerinde seyir halindeyken tabancalı saldırıya uğrayan Salih Şahin (56), başından vurularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Beraberinde 2 küçük torunuyla beraber motosikletle seyir halinde olan Salih Şahin, yanına yaklaşan motosikletteki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu başından vurulan Şahin'in motosikleti yere devrildi. Şahin ve motosiklette bulunan 2 torunu da yere düşerken, başında kask bulunan saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.