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        Torunlarının gözü önünde tabancayla başından vuruldu; saldırı anı kamerada

        MERSİN'de 2 torunuyla motosiklet üzerinde seyir halindeyken tabancalı saldırıya uğrayan Salih Şahin (56), başından vurularak ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 00:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 00:50
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        Torunlarının gözü önünde tabancayla başından vuruldu; saldırı anı kamerada
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        MERSİN'de 2 torunuyla motosiklet üzerinde seyir halindeyken tabancalı saldırıya uğrayan Salih Şahin (56), başından vurularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, gündüz saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Beraberinde 2 küçük torunuyla beraber motosikletle seyir halinde olan Salih Şahin, yanına yaklaşan motosikletteki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu başından vurulan Şahin'in motosikleti yere devrildi. Şahin ve motosiklette bulunan 2 torunu da yere düşerken, başında kask bulunan saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Şahin’in silahlı saldırıya uğraması ve torunlarıyla birlikte motosikletten düşmesi ile saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, torunları ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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