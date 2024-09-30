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        Önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfreden minibüs şoförü yakalandı

        MERSİN'de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfreden minibüs şoförü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:30
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        Önünü kestiği otomobile halatla saldırıp küfreden minibüs şoförü yakalandı
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        MERSİN’de trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu araca elindeki halatla vurup küfreden minibüs şoförü E.T. gözaltına alındı. E.T.'nin sürücü belgesi de iptal edildi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü E.T. ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti. Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler savurdu. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu. Olay, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü suç araştırma ekipleri, minibüs şoförü E.T.’yi gözaltına aldı. Sürücü belgesi iptal edilen E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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