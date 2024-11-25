Yaylada tipiye yakalanıp kaybolan 7 çobandan 1'i öldü (2)

Mersin'in Mut ilçesinde tipiye yakalanıp mağaraya sığınan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan'ın kurtarılması için karla kaplı yollar iş makinesiyle temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kurtarılan çobanlar, sağlık kontrolünden geçirildi. Durumlarının iyi olduğu belirtilen çobanlar evlerine götürüldü.

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