Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi konuk edecek

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) erkek basketbol takımında hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Spor Kulübü, Fenerbahçe'yi konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü (MSK) erkek basketbol takımında hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

        Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncular, başantrenör Can Sevim ve yardımcılarının verdiği taktikler doğrultusunda, pazar günü oynanacak maç için hazırlanıyor. Maç öncesi antrenmanlar ve takımın son durumu hakkında bilgi veren başantrenör Can Sevim, "Önümüzde zorlu bir Fenerbahçe maçı var. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Hem hazırlık hem de sakatlarımızın iyileşme sürecine olumlu katkısı oldu. Bu haftada en iyi şekilde maça hazırlandık. Evimizde, seyircimiz önünde en iyi basketbolu oynamak arzumuz. Fenerbahçe'nin ne kadar geniş bir kadroya, iyi oyunculara sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu anda da EuroLeague’de liderler. Ama biz onları oynamak istedikleri basketboldan uzaklaştırarak, hem savunmada hem hücumda yapabileceklerimizin en iyisini yaparak bu maçtan iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

        'TARAFTARLARDAN ÖZEL RİCAM, BİZİMLE BERABER HAREKET ETMELERİ'

        Taraftarlara da çağrıda bulunan Sevim, "Salonumuz dolmaya başladı. Onlardan öze ricam, bizimle beraber hareket etmeleri. Maçı sadece izlemeye değil yaşamaya gelmelerini istiyoruz. Biz hücumdayken destek, rakip hücumdayken de ıslık ve gürültü ile konsantrasyonunu bozmalarını istiyoruz" diye konuştu.

        KARTAL ÖZMIZRAK: ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK

        MSK'nın tecrübeli oyuncusu Kartal Özmızrak ise, "Ligimizin en iyi ekiplerinden bir tanesi ve EuroLeague birincisi Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bütün hafta boyunca çalışmalarımızı çok iyi şekilde tamamladık. Şimdi bunu sahaya yansıtmak geriye kalıyor. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

        1 Aralık Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak olan Mersin Spor Kulübü - Fenerbahçe mücadelesi saat 18.00’de başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Hasan Arat'ın 363 günü!
        Hasan Arat'ın 363 günü!

        Benzer Haberler

        Hatayspor, Süper Lig'deki çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor
        Hatayspor, Süper Lig'deki çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor
        Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'e geçit vermedi
        Mersin Basketball, Fenerbahçe Gelişim'e geçit vermedi
        Bozyazı'da tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıld...
        Bozyazı'da tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli anlatıld...
        Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı
        Mersin'de firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı
        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda görev yapmaya başladı
        İlkokul öğretmeniyle 20 yıl sonra aynı okulda görev yapmaya başladı