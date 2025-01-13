Tunus'tan iade edilen 2 bin 500 ton patates, Mersin'de imha ediliyor

TUNUS'a ihraç edilip, tespit edilen bakteri nedeniyle iadesi sağlanan 2 bin 500 ton patates, Mersin'de imha edilmeye başlandı.

Tunus'a ihraç edilen 2 bin 500 ton patates, tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edildi. Patatesleri taşıyan gemi, 19 Aralık'ta Taşucu Limanı'na geldi. İmha hazırlıklarının tamamlanmasının ardından patatesler, Tarsus ilçesindeki tesise getirildi. Patatesler, ilçedeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde imha edilmeye başlandı.

'ŞU ANA KADAR 400 TON İMHA EDİLDİ'

Çalışmaları inceleyen Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, "Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevli inspektörler (kontrol görevlisi) tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp, kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek, imhasına karar verilmiştir. Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir" dedi.