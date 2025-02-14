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        Karşı yöne geçen tanker, kamyon ile otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        MERSİN'in Silifke ilçesinde karşı yöne geçen tankerin, kamyon ve otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:55
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        Karşı yöne geçen tanker, kamyon ile otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        MERSİN'in Silifke ilçesinde karşı yöne geçen tankerin, kamyon ve otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Antalya yolu üzerindeki Yeşilovacık Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Mustafa C. idaresindeki 33 ATF 586 plakalı çimento tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, Ela M. yönetimindeki 31 EF 543 plakalı otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki 27 C 3980 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon şoförü İbrahim Halil D. hayatını kaybetti, diğer araçların sürücüleriyle birlikte 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre aksadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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