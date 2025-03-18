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        Nusret Mayın Gemisi, zafer ruhunu yeniden yaşatıyor

        ÇANAKKALE Savaşları sırasında boğazdaki intikal rotalarına döktüğü mayınlarla dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirleyen Nusret Mayın Gemisi, sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesindeki anıtta ziyaretçilerine zafer ruhunu yeniden yaşatıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:40
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        Nusret Mayın Gemisi, zafer ruhunu yeniden yaşatıyor
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        ÇANAKKALE Savaşları sırasında boğazdaki intikal rotalarına döktüğü mayınlarla dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirleyen Nusret Mayın Gemisi, sergilendiği Mersin'in Tarsus ilçesindeki anıtta ziyaretçilerine zafer ruhunu yeniden yaşatıyor. Anıtı ziyaret eden vatandaşlar, tarihi gemide incelemelerde bulunarak, şehitlere dua ediyor.

        Almanya'nın Kiel şehrinde 1911 yılında inşa edilen Nusret Mayın Gemisi, 1913'te Osmanlı donanmasına katıldı. Nusret'in, Çanakkale Savaşları sırasında 1915'te Çanakkale Boğazı intikal rotalarına döktüğü mayınlar, dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirledi. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki gemi, 7-8 Mart gecesi, düşman gemilerinin girmesine çok az bir süre kala 26 mayını boğazın sularına döşedi. İtilaf kuvvetleri, Nusret'in döşediği mayınlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük gemisini kaybetti.

        Nusret Mayın Gemisi, uzun yıllar donanmaya hizmet ettikten sonra 1962 yılında 'Kaptan Nusret' ismiyle kuru yük taşımaya başladı. Daha sonra alabora olarak Akdeniz'in derin sularında kalan Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle karaya çıkarıldı. Tarsus Belediyesi tarafından alınıp, 4 yıl süren çalışmanın ardından aslına sadık kalınarak restore edilen Nusret, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı. Birleşik Krallık’ta dönemin Bahriye Nazırı Winston Churchill 1930 yılında “Birinci Dünya Harbi'nde bu kadar insanın ölmesine, harbin ağır masraflara mal olmasına, denizlerde onca ticaret ve savaş gemisinin batmasına başlıca neden, Türkler tarafından o gece atılan o incecik çelik halat ucunda sallanan yirmi altı demir kaptır” sözlerini kullandığı gemi, içindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

        ZAFERİN 110'UNCU YIL DÖNÜMÜ

        İlçedeki D-400 kara yolu kenarındaki parkta sergilenen Nusret Mayın Gemisi, her geçen gün yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha fazla ilgisini çekiyor. Bu yıl 110'uncu yıl dönümü olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yurt içinden binlerce kişinin tarihi gemiyi ziyaret etmesi bekleniyor. Anıta gelip gemiyi inceleyen vatandaşlar, şehitlere dua ediyor.

        Nusret Mayın Gemisini ziyaret eden Kifayet Taşkaya (81), “Adana'dan geldik. Gemiyi gezdik, eski günleri yaşadık. Gururlandım, gurur duydum” dedi.

        Ahmet Taşkaya ise “Dedelerimizin ruhlarını şad etmek için geldik. Bambaşka duygular yaşıyoruz” diye konuştu.

        Lise öğrencisi Sude Naz Güllü de “18 Mart şehitlerimiz, gazilerimiz ve vatanımız için önemli bir gün. Başta Atatürk’ümüz olmak üzere şehitlerimize ve gazilerimize bize bu vatanı bıraktıkları için çok teşekkür ediyorum. Şehitlere rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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