Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akkuyu Nükleer A.Ş.'den ramazan dolayısıyla gıda kolisi desteği

        – RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akkuyu Nükleer A.Ş.'den ramazan dolayısıyla gıda kolisi desteği
        ABONE OL

        – RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş., ramazan ayı dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılmak üzere yerel yetkililere gıda paketleri teslim etti. Şirket, Mersin ilinin Gülnar ve Silifke ilçelerinde yaşayan toplam bin 200 aileye gıda kolisi desteği ulaştığını duyurdu.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından ramazan ayı dolayısıyla Mersin ilinin Gülnar ile Silifke ilçelerinde yaşayanlara dağıtılmak üzere belediye yetkililerine gıda paketleri verildi. Şirket, yardımlaşma kapsamında toplam bin 200 aileye gıda kolisi desteğinde bulunduğunu açıkladı.

        Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili olarak, “Kutsal ramazan ayındaki yardımlaşma geleneğine uygun olarak, son birkaç yıldır yerel makamların desteğiyle bölge sakinleri için gıda kolileri hazırlıyoruz. Bölge sakinlerinin, devlet ve belediye kurumlarının bu kutsal ayda desteğimizi hissetmeleri bizim için çok önemli” dedi.

        Başta eğitim, sağlık, çevre koruma ve kentsel gelişim olmak üzere pek çok alanda bölgenin kalkınma potansiyelinin genişletilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Akkuyu Nükleer A.Ş., bu hedefle yerel yönetimlerin temsilcileriyle aktif iş birliğini sürdürdüğünü bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"

        Benzer Haberler

        Mersin Spor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek
        Mersin Spor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, dereceye giren bocce takımını ağırladı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge, dereceye giren bocce takımını ağırladı
        Mersin'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mersin'de 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Gülnar'da zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü
        Gülnar'da zirai don nedeniyle bazı meyve ağaçları zarar gördü
        Mersin'de tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Mersin'de tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdü...
        Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdü...