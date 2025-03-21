Akkuyu Nükleer A.Ş.'den ramazan dolayısıyla gıda kolisi desteği

– RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş., ramazan ayı dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) bulunduğu bölgenin sakinlerine dağıtılmak üzere yerel yetkililere gıda paketleri teslim etti. Şirket, Mersin ilinin Gülnar ve Silifke ilçelerinde yaşayan toplam bin 200 aileye gıda kolisi desteği ulaştığını duyurdu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından ramazan ayı dolayısıyla Mersin ilinin Gülnar ile Silifke ilçelerinde yaşayanlara dağıtılmak üzere belediye yetkililerine gıda paketleri verildi. Şirket, yardımlaşma kapsamında toplam bin 200 aileye gıda kolisi desteğinde bulunduğunu açıkladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili olarak, “Kutsal ramazan ayındaki yardımlaşma geleneğine uygun olarak, son birkaç yıldır yerel makamların desteğiyle bölge sakinleri için gıda kolileri hazırlıyoruz. Bölge sakinlerinin, devlet ve belediye kurumlarının bu kutsal ayda desteğimizi hissetmeleri bizim için çok önemli” dedi.

Başta eğitim, sağlık, çevre koruma ve kentsel gelişim olmak üzere pek çok alanda bölgenin kalkınma potansiyelinin genişletilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Akkuyu Nükleer A.Ş., bu hedefle yerel yönetimlerin temsilcileriyle aktif iş birliğini sürdürdüğünü bildirdi.