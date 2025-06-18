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        Mersin'de orman yangını

        MehmetDOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:35
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        Mersin'de orman yangını
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        MehmetDOĞANER/ERDEMLİ, (Mersin)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        Erdemli ilçesi Elbeyli Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalleli, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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