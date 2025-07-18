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        Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti

        MERSİN'de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:31 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:35
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        Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti
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        MERSİN’de ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş beraat etti.

        Eski Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedreddin Gündeş, 28 Eylül 2022'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan Gündeş hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Gündeş yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

        Davanın önceki duruşmasında mütalaasını veren savcı, kentin farklı noktalarındaki reklam panolarında 3 yıl önce ‘Paylaşmanın kavuşmanın kaynaşmanın bayramı’ yazılı ve baş harfleri ‘PKK’ olacak şekilde basılan afişlerin Gündeş'in daire başkanı olduğu birimde hazırlandığı belirtilerek, bunun ‘bilinçli’ yapıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu iddia edildi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Gündeş'in terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif yer aldığını ve örgüt mensuplarıyla süreklilik arz eden irtibatının bulunduğunu belirtti.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Gündeş ve avukatlar katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Gündeş, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını istedi. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Gündeş’in beraatine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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