        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Halatı kopup zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin hayatını kaybetti (2)

        CENAZESİTOPRAĞA VERİLDİMersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:35
        CENAZESİTOPRAĞA VERİLDİ

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde hayatını kaybeden Pelin Kıyga’nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kıyga, Tarsus Güney Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

