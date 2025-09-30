Halatı kopup zemine çakılan asansörün kabinindeki Pelin hayatını kaybetti (2)

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın 7'nci katında halatı koparak zemine çakılan asansörün kabininde hayatını kaybeden Pelin Kıyga’nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kıyga, Tarsus Güney Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi.

