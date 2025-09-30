Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü

Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine 1983 yılında hibe edilen "CF-104 Starfighter" tipi bombardıman uçakları, son uçuşlarının ardından servisten kaldırılıp "anıt uçak" olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine sergilenmek için gönderilmişti. Milli Savunma Bakanlığınca "8-7005" koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıldır sergilendiği sahilin simgesi haline gelmişti.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye devredilen uçağın sökülmesi için Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde çalışma başlatıldı.

Anıt uçağın, düşme ihtimali ile can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verildi.

