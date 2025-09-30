Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı

        MERSİN sahilinde sergilenen, 'uçan tabut' adı verilen simge savaş uçağı, ömrünü tamamladığı için kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:05
        Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı kaldırıldı
        MERSİN sahilinde sergilenen, 'uçan tabut' adı verilen simge savaş uçağı, ömrünü tamamladığı için kaldırıldı.

        Kanada'dan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 1983 yılında hibe edilen CF-104 Starfighter tipi savaş uçağı, gerek binlerce fit yüksekliğe çıkması, gerekse de hızı nedeniyle dönemin en etkili av önleme ve bombardıman uçakları arasında yer aldı. Uçtuğu dönemlerde yüksek kaza oranından ötürü 'uçan tabut' olarak da anılan uçak, son uçuşlarının ardından hangara çekilerek, anıt uçak olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenmesi için gönderildi. 1999 yılında TSK tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen uçak, 26 yıl boyunca Adnan Menderes Bulvarı üzeri Pozcu Sahili'nde sergilendi. Kentin simgesi haline gelen uçağın çeşitli yerlerine sık sık kuşların yuva yaptığı görüldü. Ömrünü tamamlayan uçak, vinçle kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

