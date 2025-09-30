Mersin'de 1 kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1 kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.
Bağlar Mahallesi 422 Sokak'ta park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Araçta incelemede bulunan ekipler, kimliğini belirledikleri A.G'nin (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
