Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Mersin açıklarına demirledi

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrollerine devredilen 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemilerinden biri, Silifke ilçesine ulaştı.

İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan 228 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip gemi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleri için limanda bekleyecek.

Henüz isimleri belirlenmeyen gemilerden ikincisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.

Gemilerin, 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.