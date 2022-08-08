Mersin'de 2 çocuk annesinin öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, 2 çocuk annesinin evinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili biri firari, ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Ş. ve C.D. ile 2020'de tabancayla öldürülen Seher Aslan Özkurt'un annesi İ. Aslan, babası A. Aslan ve iki çocuğu katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıklardan B.Ş, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Müşteki baba A. Aslan ise 3 sanığın organize şekilde hareket ederek kızının ölümüne neden olduklarını belirtti.



Anne İ. Aslan da sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini ifade etti.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, firari S.S. hakkındaki yakalama kararının da sürmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

- Olay ve iddianame

Mersin'in Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 10. katında yaşayan Seher Aslan Özkurt, 2 Ekim 2020'de tabancayla öldürülmüş, şüpheliler B.Ş. ve C.D. tutuklanmış, olayda silahı kullandığı iddia edilen maktulün eski dini nikahlı eşi S.S. ise kaçmıştı.

İddianamede, S.S'nin eski çalışanı B.Ş. ile gece saatlerinde Özkurt'un kaldığı apartmana girdiği, diğer şüpheli C.D'nin ise bölgede otomobilde beklediği belirtilmişti.

S.S'nin, demir kesme makasıyla kapı kilidini kırdığı çatıya çıkıp, oradaki bacadan da halat yardımıyla o sırada uyuyan Özkurt'un 10. kattaki evine girdiği anlatılan iddianamede, dış kapıda bekleyen B.Ş'yi de eve alan sanığın eski dini nikahlı eşini merdiven boşluğunda komşusundan yardım istediği sırada tabancayla vurduğu bilgisine yer verilmişti.



İddianamede, S.S. ve B.Ş. hakkında "kasten öldürme", "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta gece yağma", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından, C.D. hakkında da "kasten öldürme" suçundan hapis cezası istenmişti.



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