Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri ilçede ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.



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