Gülnar'da yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Gülnar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, proje kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların evlerini ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.

İhtiyaçların karşılanmasını sağlayan ekipler, ikametlerin temizlik ve bakım çalışmalarını da yapıyor.

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız, ilçede 15 Ağustos'ta başlayan "Vefa Projesi"nden bugüne kadar 200 kişinin yaralandığını bildirdi.



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