Mut’ta imamlara yönelik seminer düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mut ilçesinde imamlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Yazalanı Camisi'ndeki etkinlikte, uzman psikolog ve yazar Özkan Şenol tarafından imamlara eğitim amaçlı seminer verildi.

Şenol, program sonunda İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ve personele misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.



Öztürk de Şenol'a teşekkürlerini bildirdi.

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