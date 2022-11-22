Mersin'de ağıla giren sahipsiz köpekler 2 küçükbaş hayvanı telef etti

MERSİN (AA) - Mersin’in Mut ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpekler 2 küçükbaş hayvanı telef etti, 2'sini yaraladı.
Barabanlı Mahallesi'nde Abdullah Kızıl'a ait ağıla giren sahipsiz köpekler, 4'ü gebe 5 küçükbaş hayvana saldırdı.
Hayvanları yemlemek için ağıla gelen Kızıl, gebe olan hayvanlardan 2'sinin telef olduğunu, 2'sinin yaraladığını, bir keçisinin de kaçtığını görerek durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.
Kızıl'ın sahipsiz köpeklerin toplanması için Mersin Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduğu öğrenildi.