Mersin'de darbelediğini iddia eden cam kemik hastası genç şikayetçi oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, darbedildiğini ileri süren 17 yaşındaki cam kemik hastası genç şikayetçi oldu.

Cam kemik hastası Hilmi Aydın, gazetecilere, arkadaşlarıyla gittiği sahilde yüksek sesle müzik dinleyerek drift yapan ikisi kadın 3 kişiyi uyarmaları nedeniyle tartışma yaşadıklarını iddia etti.

Tartışmanın ardından arkadaşlarıyla bindikleri aracın önünün grup tarafından kesildiğini belirten Aydın, M.K. tarafından darbedildiğini öne sürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin M.K'yi gözaltına aldığını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Arabanın içindeyken camı açtığımda kafama yumruk attı. Arbede yaşandı. Arkadaşlarım engelli olduğum için adamı tutmaya çalıştı. Kız arkadaşları çantalarından bıçak ve şişe çıkartarak arkadaşlarıma saldırmaya başladı. Arkadaşlarım darbedilmemem için beni arabayla başka bir sokağa kaçırdı. Arabadan inemiyorum, hiç yürüyemiyorum zaten. O sırada çıkarıp, direkt yere attı beni. Ardından yumruklamaya başladı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. İnşallah adalet yerini bulur."

Kaldırıldığı hastanede kol ve bacağında kırıklar tespit edildiğini aktaran Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılan kişiyle ilgili hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini kaydetti.

Anne Ayşe Aydın da oğlunu darbeden şüphelinin gereken cezayı almasını istedi.

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