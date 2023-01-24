Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 33 ACB 185 plakalı tırın motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Sürücü İ.E'nin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.
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