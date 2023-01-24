Mersin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde park halindeki 33 ACB 185 plakalı tırın motor kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü İ.E'nin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.