Mersin'de "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı iş birliğiyle "Türkiye Yüzyılı'nda Kürtler Paneli" yapıldı.

Melis Küçüköner moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek, AK Parti iktidarında, Türk ve Kürt vatandaşların birliğine yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da Türkiye'nin çok kıymetli bir coğrafyada olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Bu coğrafyada güçlü olmazsanız tarih ve ecdat yakanıza yapışır. Bu, büyük sorumluluktur. Sadece bu toprakların mücadelesini vermiyoruz. Bütün mazlum milletlerin, halkların son nefesi, kalesiyiz. Bu, çok açık." dedi.

Rektör Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:



"Bugün geldiğimiz noktada şunu iyi ayırt edeceğiz. Biz diyoruz ki, emperyalizmin maşası olmuş bir terör örgütü; yiğit, mert, bu ülkenin asli unsuru, Çanakkale'de, Kurtuluş Mücadelesi'nde, Milli Mücadele'de, Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin bize vatan kıldığı emanet topraklarında yiğitçe yer almış Kürtlerin temsilcisi olamaz. Emperyalizme yeter. Bu ülkenin Türk'ü, Kürt'ü kardeştir. Siz bunu koparamazsınız. Bu pis, kirli oyunu Anadolu toprakları kabul etmez. Çünkü Anadolu toprakları kir, pas tutmaz."

- "Yüreklerimiz bir bütün bizim"

DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner de yüreklerinin bir yarısının Türk, diğer yarısının Arap, Laz ve Kürt olduğunu söyledi.

Yüreklerin paramparça edilemeyeceğini vurgulayan Metiner, "Yüreklerimiz bir bütün bizim. Aynı damarlarda akan kanız biz. Dışsal tanımlara gerek yok. Neyi paylaşamıyoruz biz? Biz bu ülkenin muhacirleri değil, sahipleriyiz. Aynı bağın gülüyüz biz. Bir Allah'ın kuluyuz biz." diye konuştu.

"Biriz, eşitiz, kardeşiz diyoruz" ifadesini kullanan Metiner, ülkeyi bütünleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bir arada barış ve kardeşlik içerisinde yaşamanın önemine işaret eden Metiner, "Eski Türkiye'nin bir Kürt sorunu vardı, o çözüldü. Bunun çözen lider, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ülkenin Kürtleri nasıl ki Türkiye'yi kendi devletimiz olarak görüyorsak Recep Tayyip Erdoğan'ı da kendi liderimiz olarak görüyoruz. Sonuna kadar da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.



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