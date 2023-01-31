Anamur'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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MERSİN (AA) - Anamur ilçesinin yüksek kesimlerindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Abanoz ve Kaş yaylaları kar yağışıyla beyaza büründü.

Anamur ilçe merkezinde de sağanak etkili oluyor.



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