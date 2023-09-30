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        Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 415 konut ve 50 dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra bitirip vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:08
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        Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar devam ediyor
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        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 415 konut ve 50 dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabını 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra bitirip vatandaşlara teslim edeceklerini bildirdi.

        Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

        Projenin ilk etabı olan Barış Mahallesi'ndeki çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Gültak, işçilerle sohbet etti.

        Gültak, gazetecilere, Akdeniz'in kentin en önemli ilçesi olduğunu ve burada tarım, turizm ve sanayi alanında önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

        İlçedeki bazı mahallelerin oldukça eski olduğunu dile getiren Gültak, Barış Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını anlattı.

        Bu mahallede vatandaşların yüzde 90'ıyla tapu devirlerini gerçekleştirdiklerini belirten Gültak, "Türkiye ortalamasında böyle yüzde 90'ı bulmak kolay iş değil. Yapılar hızla ilerliyor. 18 blok var arkamızda. Şu ana kadar temeli atılmamış 5 blokumuz var. Diğerlerinin hepsinin temeli atıldı. 415 konut ve 50 dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra tamamen bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz bir projeden bahsediyoruz." diye konuştu.

        Proje kapsamında yerinde dönüşüm yapacaklarını dile getiren Gültak, örnek olacak bir projeye imza atacaklarını ifade etti.

        Gültak, daha önce Çay Mahallesi'nde 500 konut ve iş yerleri yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu bizim aslında ikinci projemiz. Yani kendi dönemimizde 1000 konutluk projeleri bitirmiş oluyoruz. Mersin'de biz güvenilir ortamlarda yaşayıp alışveriş yapmak istiyorsak sadece Akdeniz'in değil, büyükşehrin ve diğer ilçe belediyelerinin de hızlı bir şekilde kentsel dönüş projelerini hayata geçirmesi gerekiyor. Biz bunları yaptık. 2024'ten sonra yeniden burada olduğumuz takdirde biz hızlı bir şekilde Akdeniz'de dönüşümü devam ettireceğiz."

        Gültak, vatandaşları mağdur etmediklerini ve Çay Mahallesi'nde yaptıkları projenin oldukça beğenildiğini sözlerine ekledi.

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