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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin Limanı'nı inceledi:

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:17 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:53
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin Limanı'nı inceledi:
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin Uluslararası Limanı'nda incelemelerde bulundu.

        Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle Mersin Uluslararası Limanı'nı ziyaret etti.

        Ziyarette, römorkörle suya açılan heyet, limanı, çevresini ve yük transferlerini inceledi.

        Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, gezi sırasında Meyer-Landrut'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        - "Denizi ele almaya çalışacağız"

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, gazetecilere, AB ülkelerinin büyükelçileriyle 2 gün boyunca Mersin'de çeşitli temaslarda bulunacaklarını söyledi.

        Mersin'in çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, şöyle devam etti:

        "Ziyaretimizin ana teması deniz. Yani bir ekonomik faktör olarak deniz. O yüzden bugün bu çok etkileyici limanı ziyaret ettik. Burada gerçekten çok büyük bir operasyon yapılıyor. Yarın da Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü ziyaret edeceğiz. Kırılgan, hassas bir biyosfer ve ortam olarak denizi ele almaya çalışacağız. Ziyaretimizde bu kırılgan ekosistemle ilgili daha çok şey öğreneceğiz. Aynı zamanda Akdeniz için iklim değişikliğinin etkilerinin sonuçlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Akdeniz'e birçok Avrupa ülkesinin sınırı var. Burası ortak coğrafyamız. Bu bölgeyi ve denizi iklim değişikliği çok daha hızlı ısıtıyor. Isınma daha hızlı gerçekleşiyor. Bu konuları ele alacağız."

        - "Mersin, işbirliği açısından bizim için çok önemli bir şehir"

        Meyer-Landrut, Mersin'de AB'nin destekleyerek ve finanse ederek uyguladığı çok sayıda projenin olduğunu belirterek, "Atık, atık su, su yönetimi ve tatlı su gibi alanlarda çeşitli projelerimiz var. Bunun yanı sıra eğitim alanında da projelerimiz var. 20 okul yapılıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda modern ve sürdürülebilir ulaşım projemiz var. Burada birçok alanda uyguladığımız, birçok açıdan çeşitli projelerimiz var. O yüzden Mersin'de bulunmaktan ve bu projeleri desteklemekten çok mutluyum. Mersin'in, bizim için işbirliği açısından çok önemli bir şehir olduğunu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

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