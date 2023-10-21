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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 20:17 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:17
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Burak Pehlivan

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın 8, Williams 2, Kiss 11, Derin Yaya 9, Iagupova 19, Sinem Ataş 11, Elif Bati, Holingsvorth, Meltem Avcı 6, Studer 6, Elanur Menteş

        İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 6, Kübra Erat 10, Bogicevic 12, Cave 8, Robinson 8, Aleyna Akaydın, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin 7, Merve Uygül

        1. Periyot: 19-14

        Devre: 39-28

        3. Periyot: 49-41

        Beş faulle çıkan: 33.13 Reed (İlkem Yapı Tarsusspor)

        MERSİN

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