ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: İsmail Binbir, Hasan Ok, Burak Pehlivan
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 8, Williams 2, Kiss 11, Derin Yaya 9, Iagupova 19, Sinem Ataş 11, Elif Bati, Holingsvorth, Meltem Avcı 6, Studer 6, Elanur Menteş
İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 6, Kübra Erat 10, Bogicevic 12, Cave 8, Robinson 8, Aleyna Akaydın, Yağmur Cangüven, Büşra Akgün, Işılay Eğin, Yağmur Bul, Aysude Yıldıztekin 7, Merve Uygül
1. Periyot: 19-14
Devre: 39-28
3. Periyot: 49-41
Beş faulle çıkan: 33.13 Reed (İlkem Yapı Tarsusspor)
MERSİN