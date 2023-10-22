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        Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası sona erdi

        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Mersin'deki Yenişehir Triatlonu, elitler kategorisindeki müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:02
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        Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası sona erdi
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        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Mersin'deki Yenişehir Triatlonu, elitler kategorisindeki müsabakalarının ardından tamamlandı.

        Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde 25 ülkeden 280 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci gün yarışları, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleştirildi.

        Sporcular, ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzdü. Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre mesafe kat etti. Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koştu.

        Elit kadınlarda kategorisinde Birleşik Krallık'tan Annabel Morton, 58 dakika 29 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Morton'un arkasında 4 saniye farkla yarışı tamamlayan Alman Franka Rust ikinci oldu. Aynı ülkeden Julia Bröcker ise 58 dakika 50 saniyeyle üçüncü sırada yer aldı.

        Elit erkeklerde İtalyan triatlet Samuele Angelini, 52 dakika 13 saniye ile birincilik madalyasını kazandı. Birleşik Kralllık'tan Marcus Dey'in, Angelini'nin ardından 2 saniye farkla ikinci bitirdiği yarışı, Fransız Louis Vitiello 52 dakika 19 saniyeyle üçüncü olarak tamamladı.

        - Dereceye girenler ödüllendirildi

        Avrupa Triatlon Kupası yarışlarında dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Organizasyonun yapıldığı alanda gerçekleştirilen törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin katıldı.

        Protokol üyeleri, sporculara madalya ve plaket takdim etti.

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