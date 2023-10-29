Mersin'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Mersin'in Silifke ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Giriş: 29.10.2023 - 23:54 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:54
Mersin'in Silifke ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Silifke Belediyesince düzenlenen etkinlikte katılımcılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Silifke Şehir Stadyumu'ndan Anıt Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından sanatçı Tuğçe Kandemir konser verdi.