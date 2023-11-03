Mersin'de yardım depolama merkezindeki montun cebinde 22 milyon Güney Kore wonu bulundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde depremzedeler için kurulan yardım depolama merkezindeki montun cebinden 22 milyon Güney Kore wonu çıktı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından kurduğu yardım depolama merkezinde çalışmalar devam etti.

Ekipler, merkeze gelen eşyaları malzeme türlerine göre ayırırken, kolideki bir montun cebinde Güney Kore wonu buldu.

Bulunan para sayılarak, tutanak altına alındı. Ekiplerin bulduğu 22 milyon Güney Kore wonu, Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merkezde görev yapan ekipleri tebrik etti.​​​​​​​​​​​​​​

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