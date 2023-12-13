Mersin'de tırda 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Kontrol noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Ş.P. emniyete götürüldü.

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