Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tırda 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

        Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:09 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tırda 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 22 kilo 300 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Kontrol noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü Ş.P. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        "Hedef Avrupa Ligi'ni kazanmak!"
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        Manchester United'dan Avrupa'ya veda!
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        "Bazen daha az para harcayan kazanır"
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!

        Benzer Haberler

        Toroslar'da mesire alanları temizlendi
        Toroslar'da mesire alanları temizlendi
        Akdeniz'de 9 mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı
        Akdeniz'de 9 mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı
        Akdeniz'de zincir marketler denetlendi
        Akdeniz'de zincir marketler denetlendi
        Mersin'de telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Mersin'de telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu
        Mersin'de, fırtına ve yağmur sonrası gökkuşağı oluştu