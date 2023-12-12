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        Akdeniz'de 9 mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 12.12.2023 - 16:11
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        Akdeniz'de 9 mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yapıldı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 9 mahallede asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışması yürütüldü.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme yatırımlarını Çay, Barış, Mahmudiye, Nusratiye, Hamidiye, Güneş, Gündoğdu, Yeni ve Şevket Sümer mahallelerinde sürdürdü.

        Asfalt kaplama ile kilit taşı işlemi gerçekleştiren ekipler, kaldırımları yeniledi.

        Ekipler, Çankaya, Huzurkent ve Kazanlı mahallelerindeki okul ile camilerde de bakım yaptı.

        Galeri
        Galeri

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