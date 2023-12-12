Toroslar'da mesire alanları temizlendi

Mersin'in Toroslar ilçesindeki mesire alanlarında temizlik çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'ndeki mesire alanlarını temizledi.

Ekipler, moloz ve çöpten arındırdıkları yeşil alanlarda bakım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların vakit geçirdiği yerlerin temiz olması için gayret gösterdiklerini belirtti.

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