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        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:29
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        Mersin'de oto tamirciden rampa hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde, oto tamir dükkanının önündeki rampanın 2 kişi tarafından kamyonete dönüştürülmüş plakasız araca yüklenerek götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Siteler Mahallesi'nde oto tamirci Tarkan Öztürk'ün iş yerinin önündeki rampa, 6 Ocak'ta çalındı.

        Olayı öğrenen Öztürk, polise başvurarak şikayetçi oldu.

        Ayrıca hırsızlık anı dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, kamyonete dönüştürülmüş plakasız otomobille iş yerinin çevresinde bir süre dolaşan 2 kişinin, daha sonra dükkanın önüne gelerek park ettikleri araca rampayı yükleyip olay yerinden uzaklaşmaları yer aldı.

        Polis, kayıtlardaki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        - "Rampanın çalındığı Whatsapp'tan atılan görüntüyle öğrendim"

        İş yeri sahibi Öztürk, AA muhabirine, olayı arkadaşı sayesinde öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Dükkanımın üzerinde oturan arkadaşım, hafta sonu gece saatlerinde balkona çıktığı sırada rampanın olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Araçla çevreye gelip bir süre keşif yapan 2 kişinin, daha sonra dükkanın önüne getirdikleri araca rampayı yükleyip gittiklerini görüyor. Bana da bu görüntüyü gönderiyor. Rampanın çalındığını Whatsapp'tan atılan görüntüyle öğrendim. Çok rahat ve yavaş hareket ederek sakince yükleyip götürmüşler. Neye uğradığımızı şaşırdık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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