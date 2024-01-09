Mersin'de, silah kaçakçılığına 2 tutuklama MERSİN'de, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

MERSİN'de, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde, 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını ve elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen delillerle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, 2 makineli tabanca, 1 tabanca, 4 şarjör, 41 tabanca mermisi, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 5 cep telefonu ile suçtan elde edilen 25 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.