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        Mersin'de, silah kaçakçılığına 2 tutuklama 

        MERSİN'de, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:55
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        Mersin'de, silah kaçakçılığına 2 tutuklama 
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        MERSİN'de, ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, çok sayıda silaha da el koyuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde, 3 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını ve elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen delillerle operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, 2 makineli tabanca, 1 tabanca, 4 şarjör, 41 tabanca mermisi, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar ve 5 cep telefonu ile suçtan elde edilen 25 bin lira ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2´si tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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