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        Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:35 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:35
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        Mersin'de silah kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları ve ellerinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde biri makineli 2 tabanca, 4 şarjör, 41 tabaca fişeği, 63 uyuşturucu hap, 15 gram esrar, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin liraya el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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